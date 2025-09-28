Wo ist die Brücke hin? Trucker Babe Doreen unter ZeitdruckJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 2: Wo ist die Brücke hin? Trucker Babe Doreen unter Zeitdruck
89 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Doreen kämpft sich durch Dresdens Straßen. Eine fehlende Brücke bringt die Truckerin dabei ordentlich aus dem Zeitplan. Manu entdeckt die Tücken ihres neuen LKWs im Münsterland und Lisa jongliert zwischen Mutterrolle und Bauschuttcontainern. Uschi tourt währenddessendurch die USA mit einem problematischen Anhänger. Daniela wagt einen Neuanfang als Kipperfahrerin und meistert einen turbulenten Arbeitstag.
