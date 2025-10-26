Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 16Folge 6vom 26.10.2025
89 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Jessy ist in Dänemark unterwegs und schwer beeindruckt von den Brücken, auf welchen sie mit ihrem LKW das Meer überquert. Truckerin Uschi ist in den USA auf Tour und trotzt jeder Wetterlage. Stürme oder Gewitter nimmt sie gelassen und backt während ihrer Pausen Brot. Lissy steuert unterdessen in den sonnigen Süden. Ihr Ziel ist die italienische Trauminsel Sizilien ...

