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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Mona auf der Überholspur: Ein neues Trucker Babe im Spezialtransport

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 29.01.2025
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Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Folge 5: Mona auf der Überholspur: Ein neues Trucker Babe im Spezialtransport

89 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Achtung, Achtung, ein neues "Trucker Babe" erobert den Asphalt! Die 27-jährige Mona fährt Spezialtransporte und ist nicht zu bremsen. Heute muss sie Stellwände zu einer Baustelle transportieren - und zwar schnell, denn die Nichteinhaltung der Zeitvorgaben kann richtig teuer werden. Bei Ankunft auf der Baustelle steckt der Diesel-Vamp plötzlich in der Zwickmühle ...

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