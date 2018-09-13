Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trucker Babes Austria

Folge 3

ATVStaffel 1Folge 3vom 13.09.2018
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Trucker Babes Austria

Folge 3: Folge 3

50 Min.Folge vom 13.09.2018Ab 6

Helga hat Norwegen hinter sich gelassen und genießt noch ein paar sonnige Augenblicke mit einer steirischen Jause am Nordseestrand. Truckerin Isabella ist im siebten Himmel und mit einer ganzen Gang von Truckern unterwegs nach Tirol. Dort will sie nämlich mit ihrem geliebten Long John das Eheversprechen ablegen und das stilgerecht mit viel Rauch und Hupen! Und Helena Kovacic fährt ihren 40 Tonner "Spucki" durch halb Österreich, um Gabelstapler zu transportieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trucker Babes Austria
ATV
Trucker Babes Austria

Trucker Babes Austria

Alle 5 Staffeln und Folgen