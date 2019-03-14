Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 1vom 14.03.2019
50 Min.Folge vom 14.03.2019Ab 6

In dieser Folge überstellt Patricia ein Ungetüm an Mähdrescher mit ihrem Truck. Und das bedeutet für die Truckerin ordentlich anpacken, denn ihr Tieflader ist nicht gerade ausgelegt für den Transport solcher landwirtschaftlichen Maschinen. Doris aus der Steiermark hat heute den Auftrag, eine Ladung Holz aus dem Wald zu holen. Und Truckerin Isabella und ihr Trucker-Ehemann John fahren gemeinsam in die Flitterwochen. Die Reise soll nach Hamburg gehen...

ATV
