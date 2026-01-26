Trucker Babes Austria
Folge 2: Helgas Straßen-Flirts
47 Min.Ab 6
Truckerbabe Patricia steht vor einer neuen Herausforderung: Sie soll einen riesigen Überkopfwegweiser transportieren. Bevor die gewaltige Fracht verladen werden kann, heißt es nun: messen, messen und noch einmal messen. Helga und Caro steuern vollbeladen mit Holz Belgien an. Langweilig wird es den beiden nicht: Helga gibt zum Zeitvertreib zwischenzeitlich mal ein Liedchen zum Besten. Und sie zeigt ihrer neuen Kollegin, wie sie die Wartezeit im Stau rumbringt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick