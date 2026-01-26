Trucker Babes Austria
Folge 1: Mit Herz, Humor und viel PS
48 Min.Ab 6
Die neunte Staffel von "Trucker Babes Austria" startet mit drei starken Frauen am Steuer: Helga, Christl und Patrizia. Helga macht sich auf eine 2.000-Kilometer-Tour nach Süditalien, wo sie zwischen Schwertransport und Sightseeing San Marino erkundet. Christl meistert in Tirol knifflige Serpentinen und enge Bergstraßen. Patricia transportiert Zuckerrüben und kämpft mit gefährlichen Situationen auf Landstraßen.
