Staffel 1Folge 1vom 10.05.2025
Tschernobyl heute - Besuch in der SperrzoneJetzt kostenlos streamen
Tschernobyl heute - Besuch in der Sperrzone
Folge 1: Tschernobyl heute - Besuch in der Sperrzone
45 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
35 Jahre nach dem verheerenden Nuklearunfall in Tschernobyl verbringt der Abenteurer und Moderator Ben Fogle eine Woche in der Sperrzone von Tschernobyl. Er betritt auch den Kontrollraum Nummer 4, wo das Desaster seinen Lauf nahm. Ben trifft Bewohnerinnen und Bewohner, die aller Risiken zum Trotz ihre Häuser nicht verlassen haben und beleuchtet die morbide Faszination der Geisterstädte, die unzählige Touristen ins Land locken.
