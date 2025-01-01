TV total
Sebastian Pufpaff präsentiert die lustigsten Fernsehmomente. Dabei dürfen das Nippelboard und die Klinke Supreme natürlich nicht fehlen.
TV total mit Sebastian Pufpaff
TV total - die einzige Fernsehsendung, die du jetzt noch schauen musst. Denn Sebastian Pufpaff wühlt sich durch den Wahnsinn der Fernsehlandschaft und zeigt dir das Beste - und Schlimmste - was die Medienwelt zu bieten hat. Aber was? Wer ist denn Sebastian Pufpaff? Und wo ist Stefan Raab?
Das größte Comeback 2021: TV total
TV total wurde 1999 von Stefan Raab ins Leben gerufen. Der Entertainer kämpfte lange darum, die Show ins TV zu bringen und fand bei ProSieben dann doch irgendwann endlich einen Sendeplatz. Nachdem er viele weitere Sendungen unter der TV Total-Marke rausbrachte - wie Schlag den Raab, TV total Turmspringen oder den Bundesvision Song Contest - war dann aber 2015 Schluss. In seiner letzten Folge nahm Stefan Raab Abschied vom Fernsehen. Zumindest vor der Kamera.
Denn auch jetzt - in einer Neuauflage mit neuem Moderator - ist Stefan Raab noch ein bisschen mit von der Partie. Er unterstützt Sebastian Pufpaff hinter den Kulissen und die beiden bringen damit einen alten Klassiker 2021 wieder zurück ins TV. Und in dieser etwas längeren Sommerpause hat sich ordentlich Material angesammelt, über das man sich lustig machen kann.
Neuer Moderator, neue Folgen
Als neuer Moderator sitzt jetzt Sebastian Pufpaff im TV total Studio. Er startete seine Karriere als Kabarettist zunächst in dem Trio "Das Bundeskabarett". Also Solokünstler konnte man ihn dann unter anderem in verschiedenen WDR-Sendungen sehen. Spätestens aber mit seinen Auftritten in der ZDF heute-show wurde er der breiteren Masse ein Begriff. Das große TV Comeback von TV total und dessen neue Folgen haben ihn jetzt ins Privatfernsehen auf ProSieben verschlagen. Und er ist ein mehr als würdiger Vertreter für die Entertainer-Legende Stefan Raab.
Die neuen Folgen unterstreichen Sebastian Pufpaffs Comedy-Talent. Ob er sich über Politiker lustig macht oder die letzten TV-Fails auseinander nimmt - man vergisst schnell, wie groß die Fußstapfen sind, in die er hier treten muss.
TV total online anschauen
