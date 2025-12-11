Two and a Half Men
Folge 14: Der menschliche Vulkan
21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Jake und sein Freund Eldridge planen mit ungewöhnlichen Methoden Geld durch Werbung im Internet zu verdienen. Charlie begegnet zufällig seiner Stalkerin Rose, die ihm vor einiger Zeit weisgemacht hat, dass sie geheiratet habe. In seiner Neugier versucht Charlie, einen Blick auf Manfred zu erhaschen und klettert heimlich auf Rose' Terrasse. Rose erwischt ihn und stellt ihn zur Rede. Rose' Plan, Charlie eifersüchtig zu machen, scheint aufzugehen, denn er gesteht ihr seine Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick