Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Gibt es Aliens und hatten sie bereits Einfluss auf den Verlauf unserer Geschichte, auf die Geographie der Erde und die Evolution der Menschheit? Die Doku-Reihe versucht Antworten auf diese Fragen zu finden.
Mysteriöse Bauwerke, rätselhafte Artefakte und Fragen, auf die die Wissenschaft bis heute keine eindeutigen Antworten hat - die Doku-Reihe "Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens" beschäftigt sich mit solchen Phänomenen. In mehreren Staffeln beleuchtet die Sendung Theorien rund um überirdische Besucher:innen und ihre mögliche Rolle in der Menschheitsgeschichte. Alle Folgen und die kompletten Staffeln findest du jetzt in voller Länge auf Joyn - kostenlos und jederzeit verfügbar im Stream.
Ufos gesichtet: Darum geht’s bei "Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens"
Die Serie nimmt dich mit auf eine Reise zu den faszinierendsten und rätselhaftesten Orten unserer Welt - und darüber hinaus. Historiker:innen, Wissenschaftler:innen und Theoretiker:innen präsentieren ihre Gedanken zu der Frage: Wurden wir in der Vergangenheit bereits von außerirdischen Wesen besucht? Dabei werden nicht nur bekannte Mythen, sondern auch reale historische Ereignisse, Bauwerke und Funde neu interpretiert. "Ancient Aliens" regt zum Nachdenken an. Hier erfährst du mehr über die Themen, die in der Sendung regelmäßig behandelt werden.
"Ancient Aliens": Aliens und außerirdisches Leben
Im Mittelpunkt vieler Episoden steht die Theorie, dass Aliens schon seit Jahrtausenden Einfluss auf unsere Entwicklung genommen haben könnten - technologisch, kulturell und spirituell. Diskutiert wird etwa, ob Außerirdische die Menschheit erschaffen oder zumindest beeinflusst haben. Hinweise darauf sollen zum Beispiel alte Höhlenmalereien, Texte aus frühen Kulturen oder mysteriöse Flugobjekte in historischen Überlieferungen geben.
"Ancient Aliens": Pyramiden, Megabauten und geheime Technologien
Wie konnten alte Zivilisationen präzise Bauwerke wie die ägyptischen Pyramiden oder Stonehenge errichten - ohne moderne Technik? "Ancient Aliens" geht der Frage nach, ob außerirdisches Wissen beim Bau solcher Monumente im Spiel gewesen sein könnte. Auch Bauwerke in Mittelamerika, Asien und sogar unter Wasser nimmt "Ancient Aliens" unter die Lupe.
"Ancient Aliens": Naturkatastrophen und das Eingreifen von Göttern
Einige Sendungen untersuchen Mythen über Sintfluten, Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge. Könnten alte Texte über "zornige Götter" in Wahrheit Berichte über außerirdische Aktivitäten oder Technologien sein? Die Doku-Serie stellt überraschende Zusammenhänge zwischen Naturereignissen und außerirdischer Einflussnahme her.
"Ancient Aliens": Religiöse Schriften und antike Texte
Auch Bibelstellen, das indische Mahabharata oder Texte aus Mesopotamien werden analysiert. "Ancient Aliens" stellt die These auf, dass viele dieser Berichte vielleicht gar keine "Götter", sondern Besucher:innen von fernen Sternen beschreiben. So könnten zum Beispiel fliegende Wagen oder Feuerräder technologische Geräte gewesen sein, die von den damaligen Menschen nur spirituell interpretiert wurden.
"Ancient Aliens": Menschliche Evolution
In einigen Episoden geht es um den Ursprung des Menschen: Haben Aliens unsere DNA beeinflusst? Oder sogar aktiv an unserer Evolution mitgewirkt? Diese Theorie - bekannt als "Ancient Astronaut Theory" - ist zwar umstritten, wird aber detailreich dargestellt.
Wenn du Lust auf faszinierende Theorien, spannende Bilder und Denkanstöße jenseits des Gewöhnlichen hast, ist "Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens" das Richtige für dich. Stream jetzt alle Folgen auf Joyn - jederzeit, kostenlos und in voller Länge.