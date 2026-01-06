Blut und GerechtigkeitJetzt ohne Werbung streamen
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Bonnie Horinek ist eine aufstrebende Anwältin in Fort Worth, Texas, die mit ihrem Ehemann Warren eine turbulente Beziehung führt. Als die junge Frau eines Tages mit einer tödlichen Schusswunde aufgefunden wird, gehen die Behörden von Selbstmord aus. Doch Bonnies Familie ist sich sicher: Warren hat seine Frau ermordet.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
