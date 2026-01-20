Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 20.01.2026
Folge 5: Mörderischer Polizist

42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Viki Lozano wird eines Abends tot auf ihrem Bett aufgefunden, mit einer Schusswunde in der Brust. Neben ihr liegt die Waffe ihres Ehemanns und ein Set, um diese zu reinigen. Bobby Lozano, der bei der Polizei arbeitet, spricht von einem tragischen Unfall. Doch Vikis Mutter vermutet, dass ihr Schwiegersohn die Finger im Spiel hat. Der Tod wird letztendlich als Selbstmord zu den Akten gelegt, doch die Reporterin Donna Fielder gibt nicht auf ...

