Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 6: Tödlicher Unfall
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Peter Bergna und seine Frau Rinette sind auf einem romantischen Ausflug in den Bergen in der Nähe Renos unterwegs, als es zu einem tragischen Unfall kommt. Peter verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kann sich gerade noch retten, bevor das Auto in die Tiefe stürzt - für Rinette gibt es jedoch kein Entkommen. Ihre Familie zweifelt bereits nach kurzer Zeit am Tathergang, doch erst ein Jahr später kommt die Polizei der Wahrheit ein Stück näher.
