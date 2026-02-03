Der mysteriöse Tod von Morgan IngramJetzt ohne Werbung streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 9: Der mysteriöse Tod von Morgan Ingram
65 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Paul Holes untersucht noch einmal den Fall von Morgan Ingram: Der Tod der 20-Jährigen wurde als Selbstmord durch eine Überdosis zu den Akten gelegt. Ihre Eltern behaupten jedoch, dass die junge Frau verfolgt und schließlich ermordet wurde. Aber was ist wirklich geschehen?
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
