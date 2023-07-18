Bungalow mit "Showeinlage"Jetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 3: Bungalow mit "Showeinlage"
48 Min.Folge vom 18.07.2023Ab 6
Neale und Andrew besuchen Amanda und Mark, die ihren schönen Bungalow vor einigen Jahren gekauft haben. Trotz der guten Lage ist das Wohnhaus ungünstig geschnitten und gleicht einem Irrgarten. Amanda hat die Hoffnung, dass Neale es zu ihrem Traumhaus umbauen kann. Doch ihr Ehemann möchte umziehen und benötigt Andrews Hilfe.
