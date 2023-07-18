Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Bungalow mit "Showeinlage"

sixxStaffel 3Folge 3vom 18.07.2023
Bungalow mit "Showeinlage"

Bungalow mit "Showeinlage"Jetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 3: Bungalow mit "Showeinlage"

48 Min.Folge vom 18.07.2023Ab 6

Neale und Andrew besuchen Amanda und Mark, die ihren schönen Bungalow vor einigen Jahren gekauft haben. Trotz der guten Lage ist das Wohnhaus ungünstig geschnitten und gleicht einem Irrgarten. Amanda hat die Hoffnung, dass Neale es zu ihrem Traumhaus umbauen kann. Doch ihr Ehemann möchte umziehen und benötigt Andrews Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen