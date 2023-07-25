Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Das Feeling muss stimmen

sixxStaffel 3Folge 6vom 25.07.2023
Das Feeling muss stimmen

Das Feeling muss stimmenJetzt kostenlos streamen

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 6: Das Feeling muss stimmen

50 Min.Folge vom 25.07.2023Ab 6

Neale und Andrew lernen Olivia und Damien kennen, die in der Nähe von Brisbane leben. Das Paar wohnt mit seinen drei Kindern in einem Anwesen mit wunderschönem Meerblick. Doch die Wohnsituation ist beengt und das Haus allgemein renovierungsbedürftig. Olivia bringt den Immobilien-Experten Andrew zum Verzweifeln, da sie sehr hohe Ansprüche hat, wie ihr neues Zuhause aussehen soll. Kann Neale die fünfköpfige Familie davon überzeugen, zu bleiben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Alle 4 Staffeln und Folgen