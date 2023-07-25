Das Feeling muss stimmenJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 6: Das Feeling muss stimmen
50 Min.Folge vom 25.07.2023Ab 6
Neale und Andrew lernen Olivia und Damien kennen, die in der Nähe von Brisbane leben. Das Paar wohnt mit seinen drei Kindern in einem Anwesen mit wunderschönem Meerblick. Doch die Wohnsituation ist beengt und das Haus allgemein renovierungsbedürftig. Olivia bringt den Immobilien-Experten Andrew zum Verzweifeln, da sie sehr hohe Ansprüche hat, wie ihr neues Zuhause aussehen soll. Kann Neale die fünfköpfige Familie davon überzeugen, zu bleiben?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick