sixxStaffel 4Folge 9vom 12.09.2023
46 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 6

Anna und Terence haben zwei heranwachsende Teenager, die gerne ihre Freunde zu sich nach Hause einladen. Terence stört die dabei entstehende Lautstärke, doch er kann nichts dagegen tun, weil das alte Gebäude sehr hellhörig ist. Er hofft auf einen Umzug und freut sich auf die Besichtigungen mit Andrew. Anna dagegen liebt ihr Heim und hofft, dass Neale einen zusätzlichen Rückzugsort einbauen kann. Wird dem Innenarchitekten diese Aufgabe gelingen oder gewinnt der Makler das Duell?

