Die richtige Work-Life-Balance
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 6: Die richtige Work-Life-Balance
47 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 6
Nikki ist Personal Trainerin und arbeitet mit ihren Kunden am liebsten von Zuhause aus. Deshalb haben sie und ihr Mann Robert vor drei Jahren ein großes Anwesen gekauft. Ein echter Traum für Nikki, doch die pure Hölle für Robert: Er ist genervt von dem Arbeitsalltag seiner Frau. Außerdem wohnt das Paar direkt neben einer Verkehrsstraße. Wird Andrew ein Traumhaus für die beiden finden oder kann Neale Robert mit seinen Umbaufähigkeiten überzeugen?
