Unsere kleine Farm
Folge 162: Die zweite Hochzeit
45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Sowohl Caroline als auch Laura überraschen ihre Ehemänner mit der freudigen Nachricht, schwanger zu sein. Für Caroline und Charles ist die Freude allerdings nur von kurzer Dauer: Dr. Baker erklärt Caroline, dass sie sich geirrt habe; sie könne keine Kinder mehr bekommen. Charles gelingt es schließlich, seine verzweifelte Frau zu trösten. Um auf andere Gedanken zu kommen, fahren die beiden zur Hochzeit eines Bekannten - und geben sich dabei zum zweiten Mal das Ja-Wort.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick