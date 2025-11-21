Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 162vom 21.11.2025
Folge 162: Die zweite Hochzeit

45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Sowohl Caroline als auch Laura überraschen ihre Ehemänner mit der freudigen Nachricht, schwanger zu sein. Für Caroline und Charles ist die Freude allerdings nur von kurzer Dauer: Dr. Baker erklärt Caroline, dass sie sich geirrt habe; sie könne keine Kinder mehr bekommen. Charles gelingt es schließlich, seine verzweifelte Frau zu trösten. Um auf andere Gedanken zu kommen, fahren die beiden zur Hochzeit eines Bekannten - und geben sich dabei zum zweiten Mal das Ja-Wort.

