Unsere kleine Farm
Folge 164: Die Waisenkinder (2)
43 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Die Ingalls haben die beiden Waisenkinder James und Cassandra vorübergehend bei sich aufgenommen. Trotz der räumlichen Enge fühlen sich die Kinder bei den Ingalls sehr wohl. Schließlich findet der Reverend doch noch Adoptiveltern - und nun müssen James und Cassandra zu dem äußerst puritanischen Ehepaar Tomkin. Da die Kinder dort aber schwer arbeiten müssen und außerdem von Seth, dem Sohn ihrer Adoptiveltern, ständig geärgert werden, beschließen sie, auszureißen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick