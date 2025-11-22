Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Schuldgefühle

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 1vom 22.11.2025
Joyn Plus
Schuldgefühle

SchuldgefühleJetzt ohne Werbung streamen

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Folge 1: Schuldgefühle

89 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

In einer Ferienhaussiedlung zerfallen bei einem Brand drei Häuser zu Schutt und Asche. Doch das soll nicht alles gewesen sein: Ermittler finden in den Trümmern die Leiche einer jungen Frau. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um die 34-jährige Deena Viner handelt, die Schwester des Betreibers der Anlage. Hatte Deena überhaupt eine Chance vor den Flammen zu fliehen oder wurde sie bewusst in einen Hinterhalt gelockt?

Alle Staffeln im Überblick

Vera - Ein ganz spezieller Fall
SAT.1 GOLD
Vera - Ein ganz spezieller Fall

Vera - Ein ganz spezieller Fall

Alle 9 Staffeln und Folgen