SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 5vom 24.11.2025
41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Herbst 2000: An der Gallaudet-Universität in Washington, D.C., einem renommierten College für Gehörlose, herrscht blanke Angst. Ein brutaler Killer macht den Campus zu seinem Jagdrevier und versetzt die Studenten in Todesfurcht. Während die Polizei fieberhaft ermittelt, stoßen die Beamten auf ein Geflecht aus Täuschungen und dunklen Geheimnissen - und erkennen, dass nicht jeder auf dem Campus der ist, der er zu sein scheint.

SAT.1 GOLD
