Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 4: Der wahre Slumach
42 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Im August des Jahres 1968 kämpfte der Schatzsucher Bernard Rover zwölf Tage lang um sein Leben, als er sich auf Händen und Füßen durch die Wildnis des Pitt Lake fortbewegte. Bei seiner Rettung war er sehr verwirrt und konnte seinen Rettern nichts von seinem Martyrium berichten. Welche Informationen hat Rover damals zurückgehalten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick