Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 15

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15
Episode 15

Episode 15Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 15: Episode 15

23 Min.Ab 12

Lisa erkennt, dass Sabrina in ihrer Verzweiflung ein hilfsbedürftiger Mensch ist, der ihre Unterstützung aber nicht annehmen kann. Jürgen ist verzweifelt, die Ungewissheit macht ihn fertig. Ratlos und handlungsunfähig will Lisa sich zurückziehen, doch dann kommt Jürgen zu Lisa in die Firma, um Sabrina vor Richard zu beschützen. Die beiden kommen jedoch zu spät ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 GOLD
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen