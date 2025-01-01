Verliebt in Berlin
Folge 19: Episode 19
22 Min.Ab 12
Als Jürgen plötzlich auf dem Maskenball auftaucht, ist Lisa damit beschäftigt, ihn von Sabrina fern zu halten. Richard hat vor Friedrich seine linken Absichten verraten und wird von diesem endgültig verstoßen. Als Sabrina von dem wütenden Richard gedemütigt wird, stellt sie ihn vor allen Anwesenden bloß und offenbart ihr Geheimnis. Brutal stößt Richard Sabrina von sich ...
