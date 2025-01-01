Verliebt in Berlin
Folge 18: Episode 18
22 Min.Ab 12
Mit ihrem schönen Kostüm blickt Lisa dem Maskenball vorfreudig entgegen. Tapfer schlägt sie Davids Bitte ab, ihm bei der Umsetzung von Mariellas Überraschung zu helfen. Stattdessen erklärt sie ihm, dass er vielleicht zu viel Hoffnung hat. David will das nicht hören und wartet auf dem Ball gespannt auf Mariella - doch dann kommt es zu verhängnisvollen Verwechslungen ...
