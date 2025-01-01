Verliebt in Berlin
Folge 77: Episode 77
22 Min.Ab 12
Friedrich kümmert sich um die Beschaffung des Geldes. Laura indes hält es zu Hause nicht mehr aus und begleitet Lisa zu Kerima. In Davids Büro überkommen Laura im ungewissen Warten die Erinnerungen an Davids Kindheit. Lisa und Laura entdecken das alte Segelboot - ein Kindheitstraum Davids. Als Friedrich mittlerweile alle Reserven mobilisiert hat, muss er feststellen, dass die Mittel nicht reichen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick