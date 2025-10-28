Verliebt in Berlin
Folge 97: Episode 97
23 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Lisa hat keine Hoffnung mehr, David jemals wiederzusehen. Weil Richard sich nicht aus der Reserve locken lässt, bleibt ihr nur noch ein Weg: Sie fleht ihn an und schlägt ihm ein Geschäft vor, wenn er dafür Davids Versteck preisgibt ... Max und Yvonne wollen ihre Flitterwochen zu Hause richtig genießen. Max gibt sich alle Mühe, Baby Bärbel ruhig zu stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick