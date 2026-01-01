Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Liebe ist stärker als Hexerei

Liebe ist stärker als Hexerei

Folge 13: Liebe ist stärker als Hexerei

25 Min.

Darrin und seine Frau Samantha führen eigentlich eine ganz normale Ehe - wäre da nicht eine kleine Besonderheit: Samantha ist eine Hexe! Mittlerweile hat Darrin zwar die Fähigkeiten seiner Frau akzeptiert - unter der Bedingung, dass ihr Alltag ohne jeglichen Hokuspokus auskommt -, aber das erweist sich als nicht so einfach. Zudem hat auch Töchterchen Tabatha die Kunst ihrer Mutter geerbt. Chaos und turbulente Verwicklungen sind bei dieser bezaubernden Comedy-Serie garantiert!

