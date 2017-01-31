Staffel 01 Folge 05: Burgenländische Behörden-Kämpfe - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 5: Staffel 01 Folge 05: Burgenländische Behörden-Kämpfe - Vurschrift is Vurschrift
45 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6
Behörde zwingt Wiener Würstelstandler zum Zusperren! / Behörde bringt Wiener Wirt zum Verzweifeln! / Schalter-Beamter legt burgenländisches Thermenhotel lahm!
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