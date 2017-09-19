Staffel 02 Folge 04: 4.000€ oder Haftstrafe wegen einer Fahne - Vurschrift is VurschriftJetzt kostenlos streamen
Vurschrift is Vurschrift
Folge 4: Staffel 02 Folge 04: 4.000€ oder Haftstrafe wegen einer Fahne - Vurschrift is Vurschrift
67 Min.Folge vom 19.09.2017Ab 6
4.000€ oder Haftstrafe wegen einer Fahne / Schubhaft für Hunde / Hunderte Euro Strafe trotz korrekter Unterlagen bei Betriebsanlagenprüfung.
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