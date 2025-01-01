Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating
1 StaffelAb 12
Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating
Am Abend vor der Wahl laden ProSieben und SAT.1 die Kanzlerkandidaten zum Speed-Dating mit Bürgerinnen und Bürgern. Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen - im 1:1, unmittelbar und unverfälscht. Zum großen ProSiebenSAT.1-Bürger-Speed-Dating sind Olaf Scholz, Robert Habeck, Friedrich Merz und Alice Weidel eingeladen. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren und ordnen ein.