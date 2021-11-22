Unfall oder Verbrechen - Was geschah mit Scarlett?Jetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 1: Unfall oder Verbrechen - Was geschah mit Scarlett?
45 Min.Folge vom 22.11.2021Ab 12
Scarlett S. geht im September 2020 im Schwarzwald wandern und verschwindet spurlos. Bis heute wird die 26-Jährige vermisst, die Polizei geht von einem Unfall aus. Oder wurde die junge Frau doch Opfer eines Verbrechens? Alexandra Rietz sieht sich den Fall noch einmal genauer an. Auch Diana Ferch verschwindet 2011 beim Wandern und Lars Mittanek kehrt nicht mehr aus dem Bulgarien-Urlaub zurück.
