SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 22.11.2021
45 Min.Folge vom 22.11.2021Ab 12

Scarlett S. geht im September 2020 im Schwarzwald wandern und verschwindet spurlos. Bis heute wird die 26-Jährige vermisst, die Polizei geht von einem Unfall aus. Oder wurde die junge Frau doch Opfer eines Verbrechens? Alexandra Rietz sieht sich den Fall noch einmal genauer an. Auch Diana Ferch verschwindet 2011 beim Wandern und Lars Mittanek kehrt nicht mehr aus dem Bulgarien-Urlaub zurück.

SAT.1 GOLD
