Wenn Menschen verschwinden
Folge 3: Tracy Splinter: Verschollen in der Schweiz
45 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12
Tracy Splinter verschwindet im September 2016 spurlos in der Schweiz: Die damals 44-jährige Südafrikanerin will in einem Nobelhotel in Vals einchecken, doch wird dort abgewiesen, da ihre Kreditkarte nicht die nötige Deckung aufweist. Voller Zorn verlässt sie die Lobby und wird nie wieder gesehen. Bis heute ist unklar, was mit ihr passiert ist.
