Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wenn Menschen verschwinden

Plötzlich verschwunden: Wo ist Jennifer Scharinger?

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 26.02.2024
Plötzlich verschwunden: Wo ist Jennifer Scharinger?

Plötzlich verschwunden: Wo ist Jennifer Scharinger?Jetzt kostenlos streamen

Wenn Menschen verschwinden

Folge 1: Plötzlich verschwunden: Wo ist Jennifer Scharinger?

45 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12

Constantin Popa kommt nach Deutschland, um ein besseres Leben zu führen. Dies gelingt ihm auch, doch dann erscheint der Rumäne plötzlich nicht zur Arbeit. Das Einzige, was seit dem 31. Januar 2020 von ihm gefunden wurde: sein gelber Rucksack. Die 21-jährige Jennifer Scharinger hat ihre erste eigene Wohnung, einen sicheren Job und einen festen Freund. Doch seit dem 22. Januar 2018 fehlt von der Österreicherin jede Spur. Wo ist Jenni?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wenn Menschen verschwinden
SAT.1 GOLD
Wenn Menschen verschwinden

Wenn Menschen verschwinden

Alle 2 Staffeln und Folgen