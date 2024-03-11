Rätselhaftes Verschwinden: Wo sind Nick Stolz und Vanessa Huber?Jetzt kostenlos streamen
Wenn Menschen verschwinden
Folge 3: Rätselhaftes Verschwinden: Wo sind Nick Stolz und Vanessa Huber?
46 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Der 22-jährige Nick Peter Stolz macht sich auf den Weg zur Universität und kehrt niemals wieder zurück. Vor der Haustür seiner Eltern wird ein Karton mit Wertsachen des jungen Mannes und 10.000 Euro in bar gefunden. Vanessa Huber geht am 5. November 2022 mit ihrem Mann einkaufen, zu Hause kommt es zum Streit zwischen dem Paar. Die Frau verlässt daraufhin die Wohnung und verschwindet spurlos.
