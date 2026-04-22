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WER GEWINNT

"Wir möchten schlafen!": Mitternachts-Schreck mit Flöte und Trompete

JoynStaffel 2Folge 8vom 22.04.2026
"Wir möchten schlafen!": Mitternachts-Schreck mit Flöte und Trompete

"Wir möchten schlafen!": Mitternachts-Schreck mit Flöte und TrompeteJetzt kostenlos streamen

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Folge 8: "Wir möchten schlafen!": Mitternachts-Schreck mit Flöte und Trompete

57 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Brian bringt neue Kandidat:innen an den Start – und die Spiele werden noch härter, noch absurder und noch unberechenbarer. Wer geht wie weit? Wer verliert alle Hemmungen? In jeder Folge prallen starke Egos, wilde Strategien und blanker Wahnsinn aufeinander – vielleicht führen die Aufgaben die Kandidat:innen quer durch ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus. Alles kann passieren! Ob Taktik, Glück oder purer Wille – am Ende zählt nur eine Frage: Wer gewinnt?

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