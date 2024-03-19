Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ralf Schmitz und Bettina Zimmermann vs. Chris Tall und Frederik Lau

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 19.03.2024
107 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 6

Woran erkennen Sie eine Buchhalterin? Wie unterscheidet man einen Tattoo-Artist auf Anhieb von einem Zahnarzt? In der neuen Show "Wer isses?" werden die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall zu konkurrierenden Detektiven. Schaffen sie es mit ihren Promi-Partner:innen, allein anhand des Erscheinungsbilds die Berufe, Hobbys oder überraschenden Eigenheiten der Teilnehmenden zu erraten? Wer das größere Enttarnungstalent beweist, erspielt das Preisgeld für seinen Publikumsblock.

ProSieben
