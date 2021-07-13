Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Folge 1
128 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 6
Hier geht es nicht um Geldgewinne. Oder um Reisen. Oder um Autos. In dieser Quizshow geht es um einen Gewinn, den man sich nicht kaufen kann: Joko Winterscheidts Job. Diese Herausforder:innen wollen an Jokos Show ran: Rap-Künstlerin und Unternehmerin Shirin David, Comedian Teddy Teclebrhan und Schauspieler und Comedian Bastian Pastewka. Der oder die Sieger:in übernimmt eine Woche später die gesamte Show und darf sie nach eigenen Wünschen moderieren und gestalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick