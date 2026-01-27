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Wetterleben mit Manuel Kelemen

Heimische Artenvielfalt

Joyn ATStaffel 2Folge 6
Heimische Artenvielfalt

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Wetterleben mit Manuel Kelemen

Folge 6: Heimische Artenvielfalt

25 Min.Ab 6

Meteorologe Manuel Kelemen ist wieder unterwegs, um herauszufinden, wie Wetterverhältnisse und Klimaveränderungen die verschiedenen Realitäten Österreichs fordern. Auf seiner Reise trifft er auf unterschiedliche Menschen, in den weitesten Teilen unseres Landes, die sich seinen neugierigen Fragen stellen und uns spannende Einblicke in ihre Welten bieten.

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