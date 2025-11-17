Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 19: Schwert in Übergröße
41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Die Schmiede müssen zunächst Stahl aus einem riesigen Eisenbahngleis bergen, um ihre großen Klingen zu schmieden. Anschließend kehren zwei Schmiede in ihre Werkstätten zurück, um ein überdimensionales Schwert zu fertigen, das vom legendären Krieger Grutte Pier geführt wurde. Dem Gewinner winken 10.000 Dollar Preisgeld.
