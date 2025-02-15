White Collar
Folge 10: Ungeheuerliche Enthüllung
41 Min.Ab 12
Zwischen Neal und seinem FBI-Partner Peter kriselt es gewaltig, nachdem sich Neal von Peter hintergangen fühlt. Doch dann sieht sich Neal ebenfalls gezwungen, hinter Peters Rücken zu handeln, um dem Mörder von Ellen näher zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
White Collar
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren