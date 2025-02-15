Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wann ist ein Original ein Original?

Folge 15: Wann ist ein Original ein Original?

42 Min.Ab 6

Mit Amanda Callaway bekommt die White-Collar-Abteilung eine neue Chefin. Auch Neal und Peter müssen sich und ihre teils unkonventionellen Ermittlungs-Methoden an die neue Situation anpassen. In einem neuen Kunstfälscher-Fall haben die beiden auch gleich die Möglichkeit, sich vor der neuen Vorgesetzten zu behaupten.

