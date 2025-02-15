Entführte sucht man... nicht immerJetzt kostenlos streamen
White Collar
Folge 14: Entführte sucht man... nicht immer
42 Min.Ab 12
Agent Peter besucht mit seiner Frau Elizabeth eine Ausstellung. Gerade als sie das Gebäude verlassen und in ihr Auto steigen wollen, werden sie von einem maskierten Pärchen mit einer Waffe bedroht und entführt. Zuvor haben die Täter eben jene Ausstellung überfallen. Allerdings haben sie sich im Anschluss die falschen Geiseln ausgesucht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
White Collar
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren