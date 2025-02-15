Zum Inhalt springenBarrierefrei
White Collar

Entführte sucht man... nicht immer

20th CenturyStaffel 4Folge 14
Entführte sucht man... nicht immer

Folge 14: Entführte sucht man... nicht immer

42 Min.Ab 12

Agent Peter besucht mit seiner Frau Elizabeth eine Ausstellung. Gerade als sie das Gebäude verlassen und in ihr Auto steigen wollen, werden sie von einem maskierten Pärchen mit einer Waffe bedroht und entführt. Zuvor haben die Täter eben jene Ausstellung überfallen. Allerdings haben sie sich im Anschluss die falschen Geiseln ausgesucht.

