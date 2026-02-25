Wild Cards
Folge 1: Betrug in 60 Sekunden
41 Min.Ab 12
Kommissar Russo bringt Max und Ellis erneut zusammen, damit sie in Teamarbeit einen heiklen Fall lösen. Ellis hadert zwar noch mit Max' Verrat, erkennt jedoch, dass sie alles aufs Spiel setzte, um ihm lebenswichtige Informationen über den Mörder seines Bruders zu offenbaren. Trotz aller Querelen reißen sich die beiden zusammen und verfolgen undercover ein Diebespaar, das unter dem Druck eines skrupellosen Gangsters steht. Die Zeit drängt, denn ein Kind ist in Gefahr!
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
