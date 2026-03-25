Unsere Lippen sind aufgespritzt und versiegeltJetzt ohne Werbung streamen
Wild Cards
Folge 10: Unsere Lippen sind aufgespritzt und versiegelt
41 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Ein Reality-Star wird inmitten einer neuen Produktion unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Max und Ellis schleusen sich undercover als neue Cast-Mitglieder ein, um die Geheimnisse der Show aufzudecken. Zwischen Skandalen, Täuschungen und Machtspielen müssen sie herausfinden, wer den Star auf dem Gewissen hat, bevor die Staffel zu Ende geht.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
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