Bis dass der Mord euch scheideJetzt ohne Werbung streamen
Wild Cards
Folge 11: Bis dass der Mord euch scheide
41 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Eine Frau stirbt, nachdem sie ein Hochzeitskleid anprobiert hat, das mit einem tödlichen Gift kontaminiert war. Der Clou: Das Kleid war für eine andere Braut bestimmt! Ellis und Max müssen herausfinden, wer das eigentliche Ziel des Anschlags war. Ihre Ermittlungen führen sie undercover in die gefährliche Welt von Spionage, Gegenspionage und heimtückischen Intrigen, in der jeder Schritt über Leben und Tod entscheidet.
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fifth Season
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren