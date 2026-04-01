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Bis dass der Mord euch scheide

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 11vom 01.04.2026
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Folge 11: Bis dass der Mord euch scheide

41 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Eine Frau stirbt, nachdem sie ein Hochzeitskleid anprobiert hat, das mit einem tödlichen Gift kontaminiert war. Der Clou: Das Kleid war für eine andere Braut bestimmt! Ellis und Max müssen herausfinden, wer das eigentliche Ziel des Anschlags war. Ihre Ermittlungen führen sie undercover in die gefährliche Welt von Spionage, Gegenspionage und heimtückischen Intrigen, in der jeder Schritt über Leben und Tod entscheidet.

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