Wild Cards
Folge 12: Vernebelter Blick
41 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Neue Hinweise rund um den Mord an Ellis' Bruder Daniel führen zu einem Jazzclub. Um an Informationen zu kommen, schlüpft Max undercover in die Rolle einer Sängerin, während Ellis den Sohn des Clubbesitzers befragt. Werden sie endlich Licht ins Dunkel bringen können?
Alle Staffeln im Überblick
Wild Cards
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fifth Season
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