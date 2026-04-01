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Vernebelter Blick

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 12vom 01.04.2026
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Folge 12: Vernebelter Blick

41 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Neue Hinweise rund um den Mord an Ellis' Bruder Daniel führen zu einem Jazzclub. Um an Informationen zu kommen, schlüpft Max undercover in die Rolle einer Sängerin, während Ellis den Sohn des Clubbesitzers befragt. Werden sie endlich Licht ins Dunkel bringen können?

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