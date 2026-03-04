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Die Lorne Identität

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 3vom 04.03.2026
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Folge 3: Die Lorne Identität

41 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Ein amnesischer Biomediziner taucht auf der Polizeistation auf und bittet Ellis um Hilfe. Trotz seiner diffusen Erzählungen glauben Ellis und Max ihm und geraten dabei schnell in ein Netz aus Verschwörungen, Korruption und geheimen Codes. Im Wettlauf gegen die Zeit müssen sie den verzweifelten Mann retten, bevor ein skrupelloser Gegner ihn für immer zum Schweigen bringt.

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